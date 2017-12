Guerra ai botti illegali, blitz nelle bancarelle: sequestri 4 quintali di fuochi pericolosi

Un altro consistente sequestro di “botti” pericolosi quello eseguito nel crotonese, questa volta da parte degli uomini della Guardia di Finanza pitagorica, che hanno scoperto e ritirato dal mercato ben quattro quintali di fuochi d’artificio detenuti in parte in vari magazzini o nascosti sotto le bancherelle spuntate ovunque per le vie cittadine in occasione dell’imminente notte di San Silvestro.

I sigilli sono scattati a numerosissimi prodotti ritenuti pericolosi, tra i quali anche a quelli artigianali conosciuti come i missili di “Kim 'o coreano”, articoli particolarmente a rischio e che non riportano - essendo del tutto “clandestini” - alcuna etichetta o precauzione su come maneggiarli in sicurezza. Denunciate anche quattro persone.