Rossano, grande esibizione della scuola di danza Artisti al teatro Amantea

Successo per il Saggio di danza portato in scena, al Teatro “Amantea-Paolella” in Rossano centro, dalla Scuola di danza “Artisti” diretta, magistralmente, da Antonietta De Simone. Nel corso della serata, presentata in maniera eccellente da Rossella Arcidiacono, sono state eseguite una serie di coreografie, di alto livello artistico, che hanno entusiasmato il numeroso pubblico seduto in platea.

Due ore di spettacolo con la messa in scena di una serie di balletti: dalla danza classica a quella moderna, dal liscio ai caraibici, dall'hip-hop al zumba-fitness. Un evento apprezzato da tutti, con lunghi applausi ed ampi consensi di critica, ma anche dal sindaco Stefano Mascaro che, al termine dello spettacolo, ha voluto complimentarsi direttamente, salendo sul palco e prendendo la parola, con gli allievi e, soprattutto, con i docenti della scuola per l'eccellente lavoro messo in scena.

Il sindaco, nel corso del suo intervento, ha manifestato il suo impegno nel voler rivalutare, attraverso una serie di iniziative socio-culturali, l'importante centro storico bizantino e di esaudire le richieste delle diverse associazioni del luogo. Antonietta De Simone, oltre a ringraziare il sindaco Stefano Mascaro e il giornalista Antonio Le Fosse per la loro preziosa presenza in platea, ha voluto rivolgere, inoltre, un particolare ringraziamento ai genitori degli allievi, ma anche al service audio-luci coordinato perfettamente da Natalino Bauleo, a Stefano Russo ed a quanti hanno partecipato al Saggio di Natale 2017.

Ospiti della serata gli allievi della "Dance Academy School" del Maestro Paolo Marincolo che, per l'occasione, hanno eseguito una serie di coreografie apprezzate dal numeroso pubblico seduto in platea. La Scuola “Artisti” nasce a Rossano nel 2010 da un'idea di due giovani ragazzi del centro storico. Questi sono: Antonietta De Simone e Luca Bauleo, entrambi, diplomati in balli di gruppo. Inizialmente la scuola offre unicamente corsi di balli di gruppo con sede in Via Borghesia. I due bravissimi e preparatissimi giovani rossanesi, nel 2012, decidono di ampliare le loro conoscenze in cui, dopo aver partecipato ad un corso a Roma, ottengono, meritatamente e superando brillantemente l'esame finale, la qualifica di istruttori di Zumba.

Il numero degli alunni, negli anni, cresce così i due giovani decidono di attivare nuovi corsi nella nuova sede che si trova in via II° Acqua di Vale, zona Traforo, in Rossano centro, affidandosi all'insegnante di danza: Rossella Arcidiacono. Luca Bauleo, dopo aver contribuito alla nascita e alla crescita della scuola di danza in Rossano centro, ha lasciato il testimone ad Antonietta De Simone che, con molto impegno e tanta professionalità, continua la propria "mission" di insegnante finalizzata a dare il proprio contributo nel far crescere i propri allievi che hanno nel proprio Dna la grande passione per la danza.

La scuola “Artisti” offre corsi quali: caraibici, liscio, zumba-fitness, zumba-kids per i più piccoli, balli di gruppo, hop-hop, danza classica e moderna. Quest’anno, inoltre, è stata inserita una nuova disciplina: la “Real Ball” diretta dall'insegnante Miriam Marincolo. Un plauso, oltre alla brava presentatrice Rossella Arcidiacono e a tutti gli allievi entrati in scena per la straordinaria performance, è necessario rivolgerlo all'intero e qualificato staff della Scuola per l'eccellente lavoro, messo in atto con grande amore e competenza nel settore della danza, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il clou della serata si è avuto con la consegna di una targa di riconoscimento al giornalista Antonio Le Fosse, da parte della direttrice della Scuola, con la seguente motivazione: "La Scuola Artisti di Antonietta De Simone ringrazia l'amico Reporter Antonio Le Fosse per la sua gentilezza, per la sua disponibilità e, soprattutto, per la sua professionalità".

Complimenti, oltre alle allieve che si sono esibite in palcoscenico, ad Antonietta De Simone ed a Rossella Arcidiacono per l'ottimo lavoro. A loro, attraverso queste poche righe, auspichiamo ogni bene nella vita e, sopratutto, un grande "in bocca al lupo" per i progetti futuri. Buona fortuna e “Ad Maiora Semper”.