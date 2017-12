Regione. Tra i provvedimenti della Giunta anche la convenzione sui trasporti

La Giunta regionale della Calabria, presieduta dal Presidente Mario Oliverio, con l’assistenza del Dirigente della Segreteria di Giunta Francesca Palumbo, si è riunita oggi pomeriggio nella Cittadella regionale.

Su proposta della Presidenza sono stati assunti i seguenti provvedimenti: adozione del Manuale di conservazione dei documenti digitali della Regione Calabria; modifica e aggiornamento al Piano di azione e coesione (Pac) in riferimento alle schede delle iniziative pilastro-salvaguardia e pilastro-nuove operazioni; approvazione del Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile e riapprovazione della Relazione sulla performance anno 2016.

Quest'ultima delibera è stata proposta in maniera congiunta con il Vicepresidente e Assessore al Personale Antonio Viscomi. La giunta, inoltre, su proposta dell'Assessorato al Welfare, ha approvato lo schema di accordo di programma per la realizzazione del progetto “Politiche attive dello sviluppo dell'area protetta del Parco naturale regionale delle Serre, e su proposta dell'Assessorato alle Infrastrutture ha approvato la seconda integrazione della dotazione finanziaria 2017 in relazione al Programma Pluriennale del Trasporto Pubblico Locale 2017/2019.

Sempre su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture Musmanno, e congiuntamente con l'Assessore al Sistema della Logistica Russo, è stato assunto dalla Giunta lo schema di convenzione tra Ministero dei Trasporti, Regione Calabria e Ferrovie della Calabria, in attuazione del fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e della delibera Cipe 54/2016, per quanto concerne l'adeguamento, la messa in sicurezza e la velocizzazione della linea Cosenza-Catanzaro delle Ferrovie della Calabria.

Infine, su proposta dell'Assessorato al Personale è stato assegnato un incarico di comando presso il Comune di Reggio Calabria al dirigente Umberto Alessio Giordano.