Luigi Lupo (Idm): “imprese, puntare subito su voucher per i giovani e Zfu”

Luigi Lupo

“Per lo sviluppo imprenditoriale di una Calabria che miri a una solida crescita economica, sociale e occupazionale è necessario attivarsi con la costituzione immediata delle Zone Franche Urbane (Zfu) parallelamente all’erogazione di voucher formativi per gli studenti”.

A dirlo è Luigi Lupo ribadendo che come gruppo giovanile dell'Idm "ci stiamo impegnando - afferma - per far si che queste proposte siano messe in atto concretamente. Creare imprese e nuovi posti di lavoro che permettano ai giovani calabresi di non lasciare la propria terra".

"Le Zone Franche Urbane sono ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, in cui si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione, rivolti alle imprese al solo scopo di favorire sviluppo di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, finanziario e occupazionale” sottolinea ancora il segretario di Idm giovani.

“Oggi più che mai vi è la necessità di formare, sin dai primi anni delle scuole superiori, giovani che possano avvalersi dei voucher formativi in modo da avviare presso quell’azienda o ente specializzato, un percorso di lavoro parallelamente al cammino di studi intrapreso. Nell’anno che verrà terremo una serie di incontri proprio su questi temi – conclude l’esponente di Idm - al fine di stilare un documento che ci permetta di lavorare davvero sul nostro territorio.”