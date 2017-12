Rimane con l’auto in bilico su un burrone, conducente in ospedale

Un’auto è rimasta in bilico su un burrone in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Saracena, nel cosentino, ed un uomo di 67 anni è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cosenza.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri che stanno cercando di ricostruire le dinamiche che hanno portato l’auto fuori strada. Pare che il ferito, nonostante diverse fratture riportate in seguito all’impatto, no sia in pericolo di vita