Cipe, Magorno: “attenzione per la Calabria grazie a ministro Lotti”

Dal centro polivalente sportivo agli interventi antisismici nelle scuole, dal palazzetto sportivo alla riqualificazione del centro storico. Sono in tutto nove per un totale di oltre 6. 623.000 di euro gli interventi che il Cipe, nella seduta dello scorso 22 dicembre, ha ammesso al finanziamento sulla base delle istanze provenienti dai territori.

Si tratta di un massiccio investimento che per lo più ricade in piccoli Comuni della nostra regione e che rappresenta un’occasione irripetibile e assai importante per la realizzazione di opere di interesse collettivo e con immediate ricadute nella quotidianità. I progetti che saranno finanziati riguardano, infatti: Santo Stefano d’Aspromonte, Cetraro, Melicucco, Panettieri, Santa Domenica Talao, Scilla, Soverato, Verbicaro e Belvedere Marittimo.

“Le notizie che ci giungono dal Cipe – spiega Ernesto Magorno, segretario regionale Pd Calabria – sono molto importanti e rappresentano un serio e fattivo sostegno per le amministrazioni comunali. Sentiamo doveroso esprimere un ringraziamento vero nei confronti del ministro Luca Lotti, nel cui dicastero ricadono le deleghe sul Cipe, che ancora una volta ha mantenuto la parola data e dell’ impegno concreto per la Calabria ha fatto una cifra del suo ruolo istituzionale. Nove Comuni da oggi hanno uno strumento in più per garantire servizi alle proprie comunità ecco perché esprimiamo un sentimento carico di gratitudine nei confronti del Governo e del ministro Lotti”.