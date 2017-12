Lotteria Italia: vendite in crescita in Calabria, Cosenza domina

Il secondo premio della Lotteria Italia da 2,5 milioni e vendite dei biglietti in aumento del 6,7%: la Calabria è pronta al bis dopo l'edizione dello scorso anno che l'ha vista protagonista.

In vista del gran finale di questa edizione, in programma il prossimo 6 gennaio, i calabresi ricordano un anno da incorniciare: lo scorso anno in autogrill a Tarsia, in provincia di Cosenza, è stato venduto il secondo premio da due milioni e mezzo di euro, e in tutta la provincia di Cosenza, fa sapere una nota agenzia di stampa periodica telematica che si occupa del mondo dei giochi a pronostico e delle scommesse, sono stati acquistati oltre 65.700 biglietti, un boom del 13,3% rispetto all'estrazione precedente.