Cenone di Capodanno: aumenta la spesa, famiglie a tavola con 116 euro

È previsto un aumento del 13% per la spesa media del cenone di fino anno. Secondo un’indagine di Confesercenti la spesa per il cenone di San Silvestro si attesta a 116 euro a famiglia.

A trainare la crescita del budget sono le regioni centrali, dove si spenderanno in media 122 euro, contro i 118 del Sud ed i 108 del Nord. In crescita è anche la spesa media per le vacanze ed il numero di vacanzieri: saranno infatti 6,1 milioni gli italiani che passeranno l’ultima notte dell’anno in viaggio, 1,4 milioni in più dello scorso anno.

A passare il Capodanno tra le mura domestiche, con gli amici e i parenti, sarà solo il 69%, contro il 71% registrato nel 2016 e l’80% segnato cinque anni fa.

Si registra un vero boom di viaggiatori: l’11% – contro il 9% dello scorso anno – passerà San Silvestro in viaggio in Italia, mentre il 5% – dal 3% del Capodanno Passato – si godrà l’ultima notte dell’anno all’estero.

Sebbene l’Italia rimanga la meta preferita per due vacanzieri su tre, riprende anche il turismo verso le capitali e le città d’arte europee, che aveva registrato un forte calo negli ultimi due anni.