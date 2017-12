Incidente nella galleria Sansinato, un ferito

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella galleria Sansinato, in direzione di Catanzaro. Una Fiat Multipla, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata e l’unico passeggero a bordo ha riportato lievi ferite e contusioni. L’uomo è stato trasportato in ospedale da personale Suem 118.

Sul posto sono intervenuti oltre ai sanitari anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’autovettura. Per il momento nel tratto di strada interessato si registrano disagi per la viabilità.