Incidente allo svincolo di Villa, pullman si ribalta. Quindici feriti

È di 15 feriti, di cui una donna in prognosi riservata, il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina allo svincolo di Villa San Giovanni. Un pullman della Baltur, partito ieri da Urbino e diretto in Sicilia, si è ribaltato alle prime luci dell’alba.

Il mezzo, trasportava in tutto 45 persone: ancora in corso di accertamento le cause che hanno causato l'incidente che ha provocato il ferimento dei 15 passeggeri che soccorsi sono stati subito trasportati all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria.

Il tempestivo intervento ha permesso di estrarre dal mezzo tutti i passeggeri presenti ed i due autisti. La strada è rimasta chiusa al transito per circa 40 minuti per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, e del personale dell’ANAS e del 118, oltre che per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman. Dopo la rimozione del veicolo incidentato, gli svincoli autostradali sono stati riaperti ed è stato ripristinato il traffico veicolare, che è ripreso con regolarità.

Al momento l'ospedale di Reggio Calabria ha attivato una linea telefonica dedicata per garantire tempestive informazioni ai familiari delle persone ferite, mentre la Prefettura, che sta seguendo le attività, ha messo a disposizione dei viaggiatori che saranno dimessi un mezzo di trasporto.

(ultimo aggiornamento 11:50)