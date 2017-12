Rifiuti. Corigliano città modello per conferimento e raccolta differenziata

Sulla raccolta differenziata un trend più che soddisfacente e in costante aumento ma resta la necessità di arginare e contrastare fenomeni diffusi di inciviltà che non fanno onore all’immagine di Corigliano e all’alto senso civico dimostrato dalla maggioranza dei cittadini.

L’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana, sta procedendo da tempo alla bonifica delle zone interessate dall’abbandono selvaggio di rifiuti e continuerà a non lesinare sforzi. Ma occorre una seria e vibrata presa di coscienza nonché la collaborazione di tutti.

La città si sta dimostrando virtuosa, facendo registrare un crescente incremento delle percentuali di raccolta differenziata, a testimonianza di come la gran parte degli utenti abbia a cuore il decoro e la salvaguardia del proprio territorio, anche grazie al nuovo servizio di igiene urbana avviato lo scorso 1 luglio, che mette tutti i cittadini nelle condizioni di poter differenziare e conferire i rifiuti in maniera corretta.

Nonostante questo e nonostante gli sforzi messi in campo quotidianamente dall’Amministrazione comunale e dall’azienda, ad oggi vi sono ancora troppi però gli episodi di abbandono selvaggio e incontrollato dei rifiuti, in barba ad ogni regola di legge e del vivere civile.

Il fenomeno, che riguarda diverse tipologie di rifiuti, spesso anche quelli speciali, determina una situazione di forte degrado e sporcizia ad alto impatto ambientale soprattutto nelle zone periferiche.

Da evidenziare, di contro, il gran numero di cittadini civili e virtuosi che da subito hanno sposato il nuovo metodo di gestione dei rifiuti, rispettando le regole di differenziazione e di conferimento, tanto da consentire alla città di Corigliano di passare da una percentuale di Rd (raccolta differenziata) pari al 17 % come dato medio mensile del 2016, al 59% circa dei mesi di Ottobre e Novembre appena trascorsi e collocando il comune di Corigliano tra i comuni "modello" in ambito regionale proprio per la capacità di "cambiamento" dimostrata.

È in tale contesto che, unitamente all'ottimo lavoro di controllo e repressione svolto dal corpo di Polizia Municipale, si collocano le tante iniziative già messe in atto dalla Ecoross, in termini di informazione, comunicazione e sensibilizzazione a servizio dei cittadini. Non da ultime, inoltre, le attività di bonifica del territorio che proprio in questi giorni stanno interessando varie zone oggetto di abbandono scellerato di rifiuti.

Tra queste: contrada Cardame, lungo la stradina che costeggia la ferrovia; l’area di fronte in contrada S. Lucia; contrada Muzzari; la Zona Industriale in più punti. Nei prossimi giorni le attività di bonifica interesseranno anche contrada Mandria del Forno e altre zone.



Ferma restante l'attività di Ecoross tesa a garantire un livello alto di decoro urbano, è ovvio che le operazioni di bonifica non possano costituire un rimedio in eterno o assumere carattere ordinario e che il fenomeno dell'abbandono di rifiuti debba essere arginato il più possibile con tutte le forze che una comunità civile possiede.

In primis con l'assunzione di responsabilità da parte di tutti i cittadini che differenziare i rifiuti è un obbligo di legge e non una scelta libera, secondariamente segnalando e denunciando agli organi competenti casi di abbandono, delegittimando in tal modo gli "sporcaccioni". È solo così che Corigliano potrà diventare una città sempre più pulita, accogliente, virtuosa ed Europea.