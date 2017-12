Aspetta l’ex ragazza con un coltello in tasca, arrestato

Stava aspettando l’ex fidanzata con un coltello in tasca, nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento. Solo l’intervento dei Carabinieri ha consentito di evitare guai per la vittima. Il presunto stalker, un uomo di 36 anni, è stato infatti arrestato.

Nel mese di giugno scorso l'uomo era stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per lo stesso reato commesso ai danni dell’ex ragazza, con cui aveva avuto una relazione sentimentale sino alla scorsa estate. Da qui la decisione del giudice di emettere l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e, successivamente, il divieto di avvicinamento.

Nonostante ciò, il 36enne non si è rassegnato alla conclusione della sua storia d’amore, e per questo motivo nell’ultimo mese aveva tentato di riallacciare i rapporti con la vittima. La situazione ha rischiato di degenerare pochi giorni fa, quando la ragazza, in tarda serata, ha contattato il 112 affermando di aver visto più volte l’ombra di una persona nascosta di fronte il proprio locale.

Arrivati sul posto, i militari hanno notato un soggetto che, nel sentire i passi degli operanti, è scappato per poi nascondersi tra le case disabitate del paese. Poco dopo, l’uomo segnalato è stato individuato e identificato.

tIl 36enne, mentre provava a divincolarsi, ha manifestato - a più riprese ed in maniera esplicita, secondo i militari - la volontà di voler ammazzare la donna. E a seguito di una perquisizione i carabinieri gli hanno trovato nella tasca dei pantaloni, un coltello con la lama in acciaio ben affilata. Il gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, eseguita nei giorni scorsi dai Carabinieri delle Stazioni di San Vito sullo Jonio e Cardinale.