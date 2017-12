Ordine degli infermieri, Articolo 2: “Che sia inizio percorso”

“L’istituzione dell’Ordine in sé non comporta né può comportare alcun riconoscimento economico per il semplice motivo che i rinnovi contrattuali coinvolgono tutto il personale del comparto sanità e non solo gli infermieri”. È quanto scrive Sarah Yacoubi, segretario nazionale Fsi in merito al ddl Lorenzin che prevede la nascita degli ordini professionali degli infermieri.

“Restiamo solo moderatamente soddisfatti dal decreto che riteniamo non debba essere considerato come punto d’arrivo bensì d’inizio di una serie di ulteriori e reali riconoscimenti, che ancora dovranno essere assunti, atti a modificare l’odierna visione medico-centrica della sanità , che possano rimuovere la quotidiana dequalificazione della categoria, ancora costretta all’assistenza alberghiera in assenza di oss, e tanto altro ancora. Toccherà quindi alla prossima legislatura il compito di predisporre in tempi celeri le opportune verifiche e costruire un costruttivo confronto dialettico teso a valutarne gli effetti applicativi, studiare eventuali correttivi e predisporre eventuale legislazione di supporto.

“In assenza l’odierna istituzione rischia di diventare solo una nuova tassa oltre che una nuova gerarchia di subordine. Occhi e orecchie aperte dunque aspettando fiduciosi il completamento dell’opera. Intanto godiamoci la buona notizia oltre che un Buon Natale”.