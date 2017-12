A Reggio parte Potere al popolo, al via la creazione di una lista popolare

Il 28 dicembre alle 17:30 i movimenti e le associazioni di sinistra di Reggio Calabria si sono dati appuntamento a Reggio Calabria al CineTeatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario, in Via Nino Bixio 44. L’obiettivo è quello di creare una lista popolare per le prossime elezioni.

L’idea è nata dall’evento di sabato 18 novembre a Roma, in cui centinaia di persone hanno riempito il Teatro Italia, per un’assemblea nazionale convocata tre giorni prima. Tanti giovani, tante donne, tanti lavoratori, tanti movimenti di lotta per i diritti sociali, per la tutela dei territori, contro le discriminazioni di ogni genere.

La base è infatti costituita da i lavoratori che devono far quadrare i conti a fine mese; i migranti che vengono cacciati e ridotti in schiavitù; i disoccupati e i poveri che vengono abbandonati al loro destino; le donne vittime di soprusi e discriminazioni; gli studenti consegnati a un futuro di sfruttamento e a un’istruzione di bassa qualità.