Teen Kroton, la pagina di discussione e interazione delle alunne del Gravina

Ancora una proposta innovativa per utilizzare i social per interagire e comunicare e come piattaforma di discussione. Arriva dalle alunne della 5 A del Liceo Linguistico Gravina di Crotone che hanno svolto attività di alternanza scuola – lavoro presso la Casa Comunale. “Teen Kroton” si presenta come forum di discussione all’interno della pagina “Kroton Magazine” che altri alunni dello stesso istituto hanno ideato, sempre nel percorso di alternanza scuola – lavoro.

A seguito della convenzione stipulata tra l'assessore alla Pubblica Istruzione Antonella Cosentino e la dirigente scolastica del Liceo Donatella Calvo, per espressa volontà dell'assessore alla Pubblica Istruzione gli alunni devono calarsi completamente nella realtà della attività amministrativa sentendosi tuttavia nello stesso tempo oltre che "dipendenti comunali" anche studenti e cittadini attivi. Le alunne, coordinate dal tutor interno Maria Luisa Pignataro, hanno istituto una “piazza virtuale” dove intendono confrontarsi, con il linguaggio dei giovani, sui temi che più gli appartengono.

Esprimendosi in più lingue, per dialogare anche con i loro coetanei di tutto il mondo, le ragazze hanno cominciato lanciando un tema che interessa particolarmente loro, essendo al quinto anno, ma che richiama anche un periodo che nella vita di ciascuno resta un momento indelebile nella memoria: gli esami di maturità. Attraverso interviste video, che hanno postato sulla piattaforma social, hanno raccolto pareri e sensazioni sia tra gli alunni che si preparano a sostenere l’esame di Stato ma anche sentito adulti che l’esame lo hanno sostenuto tanti anni fa per avere qualche consiglio ed allo stesso tempo ricevere un sentito “in bocca al lupo”.