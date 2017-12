Il Locri alza al cielo la Coppa Italia

E’ il Locri di Mister Scorrano ad aggiudicarsi la Coppa Italia al termine di una bellissima gara giocata al “N. Ceravolo” di Catanzaro davanti ad una cornice di pubblico delle grandi occasioni. Lo spettacolo sugli spalti, con la numerosa presenza di tifosi di entrambe le formazioni, ha fatto da cornice ad una partita emozionante dove dopo il vantaggio immediato del Locri grazie ad un colpo di testa di Carbone è stato il Cotronei a prendere in mano il pallino del gioco trovando il pari grazie ad un preciso colpo di testa di Liperoti. Il Locri non ci sta ed ancora Carbone porta avanti i suoi al termine di una stupenda azione, facendo esplodere il boato del pubblico di fede amaranto. Il primo tempo va via senza ulteriori emozioni. Nella ripresa il Cotronei spinge alla ricerca del pari provandoci con Mercuri e Russo, ma la difesa raggina tiene bene.

La girandola delle sostituzioni porta in campo forze fresche e così il Cotronei aumenta l’intensità: i pericoli, però, arrivano da calci da fermo, ma Galluzzo si fa trovare sempre pronto. Proprio sugli sviluppi di una punizione il Cotronei trova il pari, ma l’urlo di gioia di Garofalo, appena entrato, viene stoppato dal fischio arbitrale che rileva un fuorigioco quantomeno dubbio. La gara si fa più maschia e nervosa, l’arbitro è costretto ad allontanare Mister Morelli per comportamento non regolamentare. Negli ultimi minuti i giallorossi spingono al massimo ma il Locri tiene bene fino al triplice fischio che dà il via alla festa di Carbone e compagni.

Cotronei – Locri 1-2 (1-2). Cotronei: Sestito, Miletta, De Martino, Arabia, Porpora (dal 10’st Carbone), Maione, Liperoti (dal 10’st Bubba), Lorecchio (dal 15’st Garofalo), Russo A., Martinez, Mercuri. A disp.: Russo L., Bubba, Caterina, Menidicino, Grillo. All.: Sig. Morelli. Locri: Galluzzo, Battista (dal 22’st Lanza), Lombardo S., Coluccio (dal 10’st Varricchio), Carbone, Libri, D’Ascoli, Tripodi, Ruggiero, Siano (dal 22’st Conversi), Puntoriere. A disp.: Paolella, Iervasi, Guttà, Lombardo A.. All.: Sig. Scorrano. Arbitro: Sig. Zito Cataldo (Sez. di Rossano) Assistenti: Sig. Grassi Emanuele (Sez. di Catanzaro) e Sig. Bertoluccio Mirko (Sez. di Vibo Valentia). Marcatori: Carbone (L) al 2’pt ed al 32’pt, Liperoti (C) al 21’pt. Ammoniti: Maione, Lorecchio, Mercuri, Garofalo (C), Coluccio, Ruggiero, Libri (L). Note: spettatori circa 1000, allontanato al 35’st l’allenatore del Cotronei Morelli.