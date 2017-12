Aggrediscono e rapinano anziana, due donne finiscono ai domiciliari

Sono entrate in due in casa di un’anziana signora con la scusa di far parte di un’associazione di volontariato, poi l’hanno aggredita strappandole via un orecchino in oro e la fede nuziale che portava al dito.

Dopo il fatto la vittima ha chiamato il 113 e gli agenti del commissariato di Palmi si sono precipitati nell’abitazione dell’anziana raccogliendo la descrizione delle due donne, una delle quali è stata riconosciuta dagli stessi poliziotti che, andati nella sua a hanno ritrovato entrambe le rapinatrici, una 49enne ed una 40enne incensurate, e la refurtiva che è stata poi riconosciuta dalla proprietaria.

Dopo le formalità, così come disposto dalla Procura di Palmi, entrambe sono state poste ai domiciliari.