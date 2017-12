Corigliano. Fidelitas: riparare le fogne in via Pezzani e Rosmini

I soci dell'associazione Fidelitas, guidata dal presidente Giuseppe Vena, avendo ricevuto molte segnalazioni da residenti, si sono rivolti all'amministrazione comunale di Corigliano Calabro per chiedere un intervento manutentivo relativamente ad una perdita fognaria che si sta riversando sulle strade pubbliche.

Vena, per far garantire un servizio alla collettività, ha richiesto al Comune di inviare tecnici ed operai in via Pezzani e via Antonio Rosmini dello scalo cittadino dove, da più tempo, è in atto la perdita.

La Fidelitas ha, quindi, chiesto di attivarsi immediatamente data la situazione incresciosa che esporrebbe i suoi concittadini a cattivi odori ed a possibili problematiche di salute.