Torna il TarantaWineFest Note Metropolitane, si parte il 28

Fervono i preparativi per l’attesissima 4ª edizione del “TarantaWineFest Note Metropolitane 2017” che avrà luogo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre in Piazza Stazione a Pellaro.

L’iniziativa organizzata dall’Associazione di Arte e Cultura TarantaWineFest, sin dalla sua prima edizione si presenta come un evento unico e rappresentativo dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria, in cui enogastronomia, musica, temi culturali e sociali “danzeranno” insieme con l’obiettivo di valorizzare le positività del territorio.

L’evento, come per le scorse edizioni, organizzato in concertazione con il Comune e con la Città Metropolitana, sarà un evento di forte attrattività che contribuirà a diffondere, attraverso l’atmosfera natalizia, la voglia di stare insieme in piazza di una intera collettività.

La prima serata di giovedi 28 dicembre prevede alle 18 l’apertura del villaggio con attività ricreative e sportive per ragazzi. A seguire i saluti istituzionali e l’apertura degli spettacoli con Behike Moro in concerto e direttamente da The Voice Fabio Curto.

Venerdi 29 dcembre apertura villaggio alle 18 con iniziative e attività per bambini e concerto con Tony Esposito, Valentina Balistreri e Skapizza.

Per sabato 30 dicembre è prevista per le vie del centro storico del paese animazione con suonatori tradizionali e grande chiusura spettacoli con il concerto di Ciccio Nucera Band special guest Nino Stellittano.

Durante le serate oltre le attrattive musicali, non mancherà lo spazio per i temi sociali e culturali da diffondere grazie alla presenza di Telethon e la divulgazione del tema, a noi molto caro, sul bere consapevole e responsabile curato da un gruppo di Biologi nutrizionisti che saranno a disposizione dei visitatori.

Altro tema importante, sul rispetto dell’ambiente e le corrette azioni di divulgazione, saranno trattate dall’Associazione Ecokerò e dal Coordinamento Ambiente Reggio Calabria in stand appositamente dedicati durante tutte le sere della manifestazione.