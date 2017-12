Studente denunciato, nello zainetto fuochi illegali: “sono per i compagni”

La Sezione Investigativa del Commissariato di Lamezia Terme, su segnalazione del Responsabile di un Istituto scolastico del comprensorio, ha ritrovato e sequestrato 62 fuochi illegali di grosso calibro e di elevata pericolosità, fabbricati clandestinamente.

Ne era in possesso uno studente che è stato pertanto deferito alla Procura per i Minorenni di Catanzaro. Per mettere gli articoli in sicurezza è dovuto intervenire sul posto il personale specializzato antisabotaggio del Nucleo Regionale Artificieri che ha poi proceduto alla loro catalogazione.

Il ragazzo, un minorenne che li portava in uno zainetto insospettendo così il dirigente scolastico, ha raccontato che doveva cederli ai compagni di scuola.

A DAVOLI SEQUESTRATI ALTRI 500 KG

Non è questa però l’unica attività svolta, in provincia, nel contesto proprio del controllo sui materiali pirotecnici. Altri 500 kg di fuochi pirotecnici sono stati sequestrati infatti dagli artificieri durante un controllo eseguito in un’armeria di Davoli.

Il materiale, che era contenuto in 72 scatole e custodito sia nel negozio che nel deposito annesso, superava il limite stabilito nella licenza di pubblica sicurezza. Parte era poi senza la registrazione obbligatoria e l’omologazione CE.

Infine, gli agenti hanno riscontrato anche delle irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico dell’attività. Il titolare è stato così denunciato.