Riunione del Consiglio comunale a Cirò: all’odg gli oneri di urbanizzazione

Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed adeguamento del costo di costruzione per il rilascio del permesso di costruire. Inoltre: presa d’atto del regolamento dell’Ufficio di Piano Distrettuale per i Servizi Sociali adottato dalla conferenza dei sindaci come organismo tecnico a livello di ambito territoriale.

Sono, questi, i principali punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale di Cirò Marina, nel crotonese, e convocato dal presidente Mario Sculco in seduta straordinaria per giovedì 28 dicembre alle 18,30. In caso di seduta deserta l’assise civica si riunirà venerdì 29 alla stessa ora.

Il Consiglio discuterà anche dei gettoni di presenza e delle indennità di funzione degli amministratori comunali e dell’approvazione del progetto preliminare di riqualificazione ambientale e funzionale del Parco Attrezzato di località Cappellieri e della conseguente variazione al Piano regolatore generale, il Prg comunale.