I grandi passi di Irene. Presentato il libro della Stasi

“A due passi da te” è il nuovo romanzo della giovane scrittrice crotonese Irene Stasi ed è stato presentato presso il Museo Civico del Castello Carlo V nel corso di un evento promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Crotone.

Giovane ma già affermata scrittrice, Stai è alla sua terza opera in pochi anni. Quest’ultima, edita da Albatros, segna la sua reale maturazione che con il suo linguaggio semplice ma coinvolgente riesce ad entrare come una freccia nei cuori dei lettori.

Con l’autrice erano presenti l’assessore alla Cultura Antonella Cosentino e la docente Rita Piperissa. Tre donne per una serata sul tema di grandi sentimenti e valori a testimoniare loro stesse il valore e la forza delle donne.

“Questa non è solo l’occasione di evidenziare il lavoro di un talento naturale come Irene Stasi ma anche occasione di condivisione di valori e di cultura attraverso le quali una comunità cresce e si rafforza. Irene riesce con la sua scrittura a dare la dimensione dell’universo e della sensibilità femminile. L’attende un grande futuro e l’amministrazione Pugliese è ben felice di accompagnare il suo percorso di crescita così come facciamo con tanti talenti, in ogni campo dell’arte e della cultura, della nostra città” ha detto l’assessore Antonella Cosentino.

La professoressa Rita Piperissa si è soffermata, con grande delicatezza di linguaggio, sui temi del libro: “il romanzo è la forma migliore per descrivere il cuore degli uomini. In questa opera di Irene i lettori si possono immedesimare nelle esperienze dei personaggi. La protagonista, pur essendo tanto giovane, si prende carico di tutti i sentimenti, di tutte le componenti spirituali di chi le sta vicino. Non giudica ma va avanti con grande forza e coraggio perché la vita è una sola e non c’è tempo per i rancori”.

Poi l’autrice Irene Stasi che ha descritto ad uno ad uno i personaggi del libro ambientato tra l’Italia e la Francia soffermandosi in particolare su Emma, la protagonista, brillante studentessa di astrofisica costretta a spostarsi ripetutamente da una città all’altra. La “ragazza con la valigia” che sente di non aver mai vissuto una vita propria ma ha una certezza l’amore verso gli altri.

Un bel libro, un romanzo moderno di una giovane scrittrice che è “a due passi” dal cuore dei lettori e che ha fatto grandi passi nel mondo della letteratura. Ha moderato Francesco Vignis, portavoce del sindaco Pugliese.