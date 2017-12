Rende (Pd): “Ztl e cittadini inconsapevoli, chiediamo al Comune di sospendere multe”

“Dopo la chiusura del tratto di via Roma e dopo i ripetuti cambiamenti ed inversioni dei sensi di marcia, non si vede alcun miglioramento – interviene Bianca Rende, consigliere comunale di minoranza di Cosenza con un’interrogazione presentata dal Partito Democratico. Il traffico è sempre in subbuglio, caotico e bloccato più o meno a tutte le ore del giorno e in tutti i giorni della settimana ed in particolare, nella zona di via Pasquale Rossi in ingresso e in uscita dall’autostrada, è quasi completamente bloccato creando notevoli disagi agli automobilisti ed ai cittadini stessi. I valori di smog e rumore sono ormai così elevati che la sostenibilità è solo una bella cornice di un quadro vuoto. Cosa rende Cosenza diversa dalle altre città? Quali sono le ragioni della sua anomalia tra le pari realtà con più di 30 mila abitanti? – si chiede il consigliere.

“A distanza di oltre tre mesi chiediamo quali siano i risultati e se esista un piano di monitoraggio degli effetti delle ordinanze emanate – continua Bianca Rende – anche perché ci preme ricordare al sindaco e all'intera amministrazione comunale che, Cosenza vive anche del rapporto continuo ed osmotico con la sua Provincia. Da sempre. Dialogando con i residenti dei comuni vicini, ma anche seguendo le considerazioni sui social network è chiaro che le ostruzioni di traffico e la difficoltà a trovare parcheggio stanno fortemente disincentivando la scelta di Cosenza come luogo in cui effettuare i propri acquisti. E, in un contesto urbano che dovrebbe puntare alla crescita, il rischio è quello di un progressivo depauperamento infatti queste sperimentazioni non concertate con gli esercenti stanno mettendo a rischio la già precaria situazione economica dei piccoli commercianti che rischiano concretamente di dover abbassare le saracinesche per sempre”.

“In ultimo - conclude Bianca Rende - come ampiamente previsto e denunciato più volte, il “sacco” di Natale nelle tasche dei cosentini è pronto! Ad oggi, 28 mila accessi nelle Ztl attive da parte di ignari automobilisti. Alcuni di questi probabilmente saranno giustificati, ma per molti altri arriveranno presto le multe a casa e sentiremo alzarsi le urla di dolore. Il PD aveva chiesto una proroga ed una campagna di comunicazione adeguata, oltre alla presenza dei vigili ai varchi per i primi tempi. Quali provvedimenti intende assumere l’amministrazione per evitare che l’istituzione delle Ztl non si traduca in un abuso di diritto a spese dei cosentini? Chiediamo fermamente vengano sospese le sanzioni elevate perché l’amministrazione è venuta meno all’impegno assunto e non ha dato adeguata comunicazione ai cittadini”.

“La richiesta che poniamo al Sindaco è quella di riferire sull’esito della sperimentazione, ma soprattutto di avviare il processo organico e corretto di redazione del Put e del Pums della città di Cosenza, osservando, per quanto fin qui detto, contemporaneamente regole e democrazia – in conclusione - ponendo termine ad una gestione amministrativa delle questioni attinenti la viabilità urbana e la qualità della vita ad essa strettamente correlata che ha creato fin qui solo confusione e senso di improvvisazione”.