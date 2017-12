Fiamme in un locale su un terrazzo. Incendio domato dai vigili di Lamezia

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio che si è sviluppato questo pomeriggio in un appartamento di Platania. Le fiamme hanno avviluppato un locale posto su un terrazzo al terzo piano di un’abitazione in via San Michele. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lamezia Terme che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il locale al cui interno c’erano alcuni elettrodomestici, mobili e suppellettili andati distrutti dalle fiamme.

E non solo. Perché dentro c’erano anche delle bombole di gpl che sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco durante le fasi di spegnimento. Lo stabile non ha riportato alcun danno. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini.