Assemblea Lnd, Nino Cosentino consigliere per acclamazione

E’ Nino Cosentino il designato consigliere federale in rappresentanza della LND Area Sud. Il Presidente ha incassato l’acclamazione da parte di tutti i presenti, non si sono registrati dunque astenuti o voti contrari. ll Presidente Saverio Mirarchi ha aperto i lavori ringraziando i presenti e successivamente ha proclamato Presidente dell’Assemblea Luigi Combariati e come segretario Emanuele Daniele. Hanno partecipato 178 società sulle 296 aventi diritto di voto, dunque oltre il 75%.

Presente l’intero Consiglio Direttivo del CR Calabria, il Delegati Territoriali, i Delegati Assembleari, Ercole Vescio in rappresentanza dell’AIA Calabria, il Delegato Regionale Calcio a 5 Giuseppe Della Torre ed infine Massimo Costa Coordinatore Regionale SGS.

Nel suo intervento il Presidente Mirarchi ha fatto un rapido excursus sulla situazione dei campionati che si dimostrano avvincenti ed equilibrati, ha auspicato l’apertura di nuovi centri federali territoriali, almeno uno per provincia ed ha infine effettuato delle considerazioni circa l’importanza di presentarsi compatti, come LND, alle elezioni federali del 29 gennaio, con la convergenza di tutti nell’indicazione del prossimo Presidente Federale che si auspica possa essere espressione della Lega Nazionale Dilettanti.

Successivamente il Presidente dell’Assemblea ha avviato le procedure per la designazione di Antonio Cosentino il quale ha preso la parola ringraziando tutti i presenti dichiarandosi orgoglioso di questa indicazione. “Il Sud pare essere l’area più compatta ed al momento sono felice che in attesa delle decisioni della Puglia, tutte le altre Regioni hanno designato la mia persona quale candidato alla carica di Consigliere Federale”. Cosentino ha poi ripercorso le vicende che si sono susseguite dopo l’eliminazione dai mondiali e le dimissioni del Presidente Tavecchio “al quale mi lega una profonda amicizia”. “ L’obiettivo per la LND è ora presentarsi compatta alle prossime elezioni, indicando in Cosimo Sibilia, che tra l’altro sta ben operando in Lega Dilettanti, il candidato alla presidenza solo se si riuscirà a convergere tutti e se si riusciranno a stringere accordi importanti.”