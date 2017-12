Il sindaco Falcomatà ha siglato l’atto ufficiale per l’avvio di Hermes

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, con i Presidenti del C.d.A. Reges e Recasi, Manuela Morabito e Alessia Zappia, davanti al notaio Stefano Poeta, l’Amministratore Delegato della nuova società dei servizi metropolitani Giulio Tescione, ha siglato l’atto che suggella ufficialmente la nascita della Hermes srl, frutto della fusione per incorporazione e trasformazione tra Reges e Recasi. Presso gli uffici di via Padova, ai 130 dipendenti di Reges e Recasi, riuniti per assistere allo storico passaggio, e che nella loro totalità confluiscono in Hermes.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha fatto le sue consegne: "È un giorno di festa, un traguardo raggiunto che rappresenta un nuovo punto di partenza di un percorso che si completerà con il recupero della nuova sede dell'ex Girasole. Anche per questa Società si inaugura oggi la fase due, nella quale lavoreremo per ridurre le inefficienze e rilanciare un'azienda che deve essere un valore aggiunto per il Comune e per la città metropolitana".

"Ai dipendenti della nuova società - ha poi aggiunto il primo Cittadino - chiediamo soprattutto lealtà. Non verso il sindaco, non verso l'amministrazione, neanche verso l’azienda, ma nei confronti della città e dei suoi cittadini che vedranno in Hermes un nuovo punto di riferimento, una compagine societaria in grado di offrire servizi al top della qualità e dell'efficienza per la riscossione dei tributi e dei servizi informatici comunali".

Soddisfatto l’amministratore delegato Giulio Tescione che aggiunge: “Da oggi ripartiamo con impegno per affrontare la necessità di offrire servizi efficaci, affinchè la buona gestione della società possa essere la prima protezione e salvaguardia per i cittadini”, svelato alla stampa il nuovo logo della Hermes, società che sarà operativa dall’inizio del mese di gennaio, il sindaco Giuseppe Falcomatà, con il vice sindaco con delega al personale Armando Neri, i rappresentanti dell’amministrazione comunale e del consiglio di amministrazione di Hermes intervenuti, si è poi intrattenuto con i lavoratori per lo scambio degli auguri di buon lavoro e quelli in vista delle festività natalizie ormai prossime.