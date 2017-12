L’istituto “Luigi Settino” di San Pietro In Guarano entra nella rete delle scuole Unesco

L’istituto “Luigi Settino” di San Pietro In Guarano è entrato nella rete delle scuole Unesco. L’importante riconoscimento offre agli alunni e alle alunne diverse opportunità di scambi culturali e didattici, in particolar modo, per quanto concerne l’educazione alla cittadinanza, nel rispetto delle leggi costituzionali e a difesa del patrimonio materiale e immateriale e dello sviluppo sostenibile, in un’ottica attenta alle tematiche unescane.

La scuola di San Pietro in Guarano-Castiglione Cosentino, sotto la guida di Rosanna Rizzo, ha partecipato alla selezione internazionale con il progetto “Una Terra da amare, rispettare e valorizzare per…viverle e viverci”, redatto da Filippina Buccieri. Mediante il progetto, in accordo con le scelte e i contenuti del PTOF, si farà conoscere agli alunni la ricchezza e la varietà dei beni culturali e artistici presenti nella propria terra, al fine di promuovere, attraverso una conoscenza consapevole, il senso di appartenenza e di cittadinanza, il rispetto dei luoghi e degli altri, il sentimento di giustizia sociale, di tolleranza, di solidarietà e di pace, sensibilizzando gli studenti sull’importanza di: tutelare e valorizzare i beni paesaggistici e culturali presenti sul territorio; riconoscere il patrimonio culturale e paesaggistico come bene comune e come heritage ricevuto e da trasmettere; educare alla conoscenza e all’uso consapevole del patrimonio culturale come mezzo per l’apprendimento del reale e della complessità.

Nel progetto viene potenziata la trasmissione di conoscenze e di valori propri del patrimonio culturale, concorrendo ad affermare la dimensione culturale degli individui, oltre ad avere impatti positivi sul piano sociale, visto che stimola i processi di costruzione dell’identità e rafforza il senso di appartenenza alla comunità di riferimento. Inoltre, l’educazione può diventare valore economico nel caso in cui specifiche competenze (ad esempio, quelle relative alla conservazione e restauro o all’utilizzo di tecniche tradizionali) vengono utilizzate quali volano per lo sviluppo locale.

Destinatari di questo percorso didattico sono gli alunni delle classi 4a e 5a di San Pietro in Guarano e Castiglione Cosentino. L’Istituto Comprensivo è tra le poche scuole regionali a essere inserite nella Rete dell’Unesco, con l’opportunità di proiettarsi in una dimensione mondiale attraverso le proprie attività curriculari, in stretto accordo con le tematiche unescane.