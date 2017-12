Rende. Nasce Mgs, oggi la prima riunione del direttivo

È stato incentrato sui primi passi da muovere per la costruzione del Movimento nella provincia di Cosenza il primo incontro del Movimento giovanile della Sinistra che si è riunito a Rende. Mgs, infatti, è una realtà ormai radicata sull’intero territorio nazionale, nonostante la sua recente costituzione, la quale è avvenuta con importanti iniziative negli scorsi mesi, che si sono tenute a Bruxelles e a Pisa. La riunione è stata coordinata da Carlo Miceli, alla presenza di Venzo Morrone, coordinatore provinciale di Articolo Uno – Mdp e di Walter Nocito, membro del coordinamento regionale di Sinistra Italiana. Nella discussione, inoltre, è intervenuto Mirko Riccelli, membro del Comitato Scientifico di Mgs.

“Mgs, dunque, vuole dare il proprio contributo operativo ed intellettuale alla costruzione di una nuova forza politica di sinistra, e per fare questo collaborerà pienamente con Liberi e Uguali, il nuovo soggetto politico guidato da Pietro Grasso. Il Movimento Giovanile della Sinistra è già presente in molti comuni della provincia: Cosenza, Rende, Bisignano, Acri, Paola, San Lucido, Saracena, Rocca Imperiale e Spezzano della Sila. Il radicamento di Mgs dunque, è in rapida crescita, e per questo – closa nota - invitiamo tutte quelle ragazze e tutti quei ragazzi che condividano i nostri valori e la nostra passione per la politica ad avvicinarsi al Movimento, aderendo anche online sul sito nazionale di Mgs”.