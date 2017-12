Platania. Tutto pronto per il tradizionale “Raduno dei Babbi Natale”

Si terrà l’atteso appuntamento del "Raduno dei Babbi Natale", organizzato dal “Motoclub Endurorito” di Platania e giunto alla sua terza edizione. L’evento si svolgerà domenica 24 dicembre, a partire dalle ore 9:00, e si svolgerà per le vie e le piazze di Platania, creando un clima natalizio e favorendo momenti di serenità, soprattutto tra i bambini che attendono con impazienza ogni anno questo evento. Per incontrare i “Babbi Natale” in motocicletta l’appuntamento è previsto alle ore 11.30 nella villa comunale di Platania. La partecipazione alla manifestazione per i motociclisti è a numero chiuso e rigorosamente con l’abito di Babbo Natale.

Il raduno dei “Babbi Natale" viene organizzato ogni anno dal “Motoclub Endurorito”, as¬sociazione¬ nata quattro anni fa da un gruppo di amici, tra i quali il presidente fondatore Vincenzo Torcasio, uniti dalla passione per la moto, soprattutto per l'enduro, sport molto diffuso nel territorio lametino. La manifestazione di domenica 24 dicembre è stata organizzata in collaborazione con gli "Amici della vespa" e la "Dea Tuning Club.