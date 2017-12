Teatro, musica e dj set. Parte l’edizione 2017 di XmasInvasion

Partirà domani, sabato 23 dicembre, la stagione 2017 di XmasInvasion, il festival natalizio dell’Arci Crotone. Per l’edizione di quest'anno l’associazione potrà contare sulla collaborazione di Arci Solidarietà, Circolo Arci Le CentoCittà, Radio Barrio, Associazione Il Sole dell'Avvenire, Il Carro Matto, The Bounty Pub e Il Teatro della Maruca.

Si parte dunque domani con il concerto di Cesare Malfatti membro dei La Crus, al Circolo Arci Le CentoCittà che presenterà il suo disco “Canzoni perse”, mentre il 2 gennaio sarà un momento molto importante, perchè arriverà in città Pino Masi storico cantastorie legato al '68, che negli ani ha collaborato con gente del calibro di Fabrizio De Andrè, Rosa Balistreri, Pier Paolo Pasolini, Dario Fo e tanti altri.

Non mancheranno le realtà locali (AudioChaos, Black Gravity) e le giovani band crotonesi che, il 4 gennaio si esibiranno per Under 25 Rock Fest (Sad Clown, Eliseo Chiarelli e tanti altri). Come ogni anno i tradizionali appuntamenti con “l'Ammutinamento del Bounty” al The Bounty Pup accompagneranno i giovedì e la notte di Natale.

Si comincerà con “Bollari” di Carlo Gallo, venerdì 22 al Teatro della Maruca e poi performance come quella di Roberta Sestito con il suo misterioso spettacolo per uno spettatore alla volta che si tiene sotto un tavolo. Si omaggerà Eduardo con lo spettacolo Vincenzo Leto il 5 gennaio al Teatro della Maruca.

E poi si ballerà a ritmo di rock, di reaggae fino all'apice della “TechnoChristmas” a cura di Yan Gold il 25 dicembre al Circolo Arci Le CentoCittà. “Punti d'incontro” è il leitmotiv scelto per l’edizione 2017, così da dare la possibilità ai partecipanti d vedersi, incontrarsi, parlare.