Controlli dei carabinieri: un arresto e 3 denunce nel cosentino

I carabinieri della Compagnia di Rogliano, hanno effettuato dei servizi di controllo del territorio durante i quali è stato arrestato un 19enne cosentino, incensurato, per detenzione di droga. Il giovane, fermato con la sua auto, è stato trovato in possesso di circa 43 grammi di hashish. Un controllo nella sua abitazione ha poi portato al ritrovamento di altri 8 grammi di hashish e di materiale per il confezionamento. Il giovane è stato posto ai domiciliari.

I controlli su strada hanno poi portato alla denuncia di un 50enne, originario di Mangone ma residente ad Aprigliano, pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, per guida in stato di ebbrezza. Denunciato anche un 59enne, originario di Rogliano ma residente a Santo Stefano di Rogliano, sorpreso alla guida della propria autovettura già sottoposta a sequestro amministrativo e priva della copertura assicurativa.

L'uomo è stato denunciato anche per tentata truffa, perché' aveva tentato di vendere l'auto ad un ignoto acquirente, giustificando l’indisponibilità del libretto di circolazione con una falsa denuncia di smarrimento. Un 50enne di Pedivigliano, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato invece denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della giovane moglie.