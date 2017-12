Onorificenza a Cavaliere della Repubblica all’imprenditore Perciaccante

L’imprenditore edile Giovan Battista Perciaccante è stato insignito dell’onorificenza a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. Amministratore e Direttore tecnico della Perciaccante Alfredo S.a.s, azienda familiare nata nel 1956 con sede a Cassano allo Ionio, Giovan Battista Perciaccante da lungo tempo si occupa di edilizia civile ed industriale, restauro di edifici monumentali, acquedotti, fognature, gasdotti, opere di bonifica idraulica e forestale, strade e pavimentazioni, consolidamenti. Attualmente ricopre gli incarichi di Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili di Cosenza, Amministratore e membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo di Confindustria Cosenza e di Unindustria Calabria e membro del Comitato di Presidenza ANCE Calabria e di ANCE nazionale.

“Dedico questo riconoscimento alla mia famiglia – ha dichiarato - che mi ha sempre sostenuto nell’impegnativa attività d’impresa, a mio padre Alfredo che da fondatore dell’azienda mi ha educato ai principi dell’etica e della concorrenza, ai miei collaboratori che, insieme a Confindustria Cosenza ed all’Associazione dei costruttori della provincia che ho l’onore di presiedere, mi coadiuvano nella rappresentanza di un comparto economico importante”.

Le felicitazioni per l’importante benemerenza sono state testimoniate in maniera diretta dal presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca e dal direttore Rosario Branda, presenti alla cerimonia. “Vengono premiati la passione, l’impegno e l’etica dei comportamenti che Giovan Battista Perciaccante assicura ad ogni sua azione. Sono numerose le opere pubbliche che, non solo in Calabria, ha realizzato da imprenditore e sono tante le battaglie che porta avanti in difesa della categoria dei costruttori edili. Non ultima la sua denuncia ferma e coraggiosa contro gli ignoti che hanno tentato di intimidirlo, a difesa della legalità e della libertà di fare impresa”. Rallegramenti sono giunti dai colleghi imprenditori di Ance Cosenza.