Cardinale: domani incontro con lo scrittore e giornalista Bevilacqua

Un appuntamento alla riscoperta della Calabria, della sua storia, delle sue montagne e dell’anima dei luoghi, questo il proposito del Gruppo Mtb Cardinale, che per mercoledì 27 dicembre, ha organizzato l’incontro con lo scrittore e giornalista Francesco Bevilacqua.

Nell’occasione saranno presentati i libri “Lettere meridiane. Cento libri per conoscere la Calabria” e “Il Parco delle Serre. Guida naturalistica ed escursionistica”, editi da Rubbettino. L’appuntamento avrà luogo alle ore 17.30, a Cardinale, presso Palazzo Romiti, nella sala consiliare.

Francesco Bevilacqua, ama definirsi “cercatore di luoghi perduti”, “avvocato per professione, camminatore, scrittore, giornalista e fotografo naturalista per passione”. Una passione, grazie alla quale solcando il lungo e in largo la regione, ne è divenuto profondo conoscitore. Con “Lettere meridiane” l’autore si sofferma sui pregiudizi secolari che gravano sulla Calabria. «Il libro offre un’originale ipotesi interpretativa sulla Calabria e sui Calabresi e, nello stesso tempo, un catalogo ragionato di cento libri, tra narrativa, storia, geografia, scienze sociali, da leggere o consultare, per cercare di capire davvero perché Calabria e Calabresi sono come sono, al di là di ogni stereotipo, di ogni luogo comune, di ogni (auto)rappresentazione mediatica».

Si parlerà anche del Parco delle Serre, nel territorio del quale il Comune di Cardinale s’inserisce. L’opportunità la offre la guida naturalistica ed escursionistica dedicata da Bevilacqua al parco regionale incastonato tra Sila e Aspromonte. Luoghi di straordinaria rilevanza e bellezza paesaggista, sui quali aleggia un’atmosfera di grande misticismo con la presenza della Certosa di Serra San Bruno. Dialogherà con l’autore la giornalista Maria Patrizia Sanzo.

Attivo da tre anni il Gruppo sportivo Mtb Cardinale, si prefigge di promuovere, attraverso lo sport, la conoscenza del territorio, inteso come bene paesaggistico e ambientale. Ha curato due tappe della manifestazione itinerante, ciclistica in mountain bike, Onda d’Urto, registrando: 190 partecipanti e risultando la seconda migliore tappa, per percorso e qualità dell’organizzazione, nell’edizione 2015 e 230 partecipanti nell’edizione 2016, risultando la prima migliore tappa. Con la volontà di far vivere la montagna e apprezzare le sue risorse, per estendere il target di destinatari, coinvolgendo anche chi non si muove in bici, sono stati organizzati: la prima edizione del Trekking day ad agosto 2016 con 70 partecipanti, la seconda edizione del Trekking day ad agosto 2017 con 150 partecipanti e un appuntamento autunnale di trekking appena un mese fa, per fruire della bellezza dei luoghi e dei paesaggi nelle varie stagioni. Iniziative che hanno determinato notevole indotto di presenze nell’antico borgo di Cardinale e che hanno valorizzato un’ampia area ricadente nel Parco Regionale delle Serre.

L’incontro con Francesco Bevilacqua per Mtb Cardinale rappresenta il primo appuntamento a carattere letterario. Ma non è un’iniziativa decontestualizzata dall’attività sin qui portata avanti dal gruppo sportivo, anzi vi converge puntando ad ampliare lo sguardo sulla Calabria, soffermandosi attraverso l’opera dell’autore sulle varie sfaccettature di questa regione, sotto il profilo storico, sociologico, antropologico, oltre che naturalistico, ambientale e paesaggistico.