Poste italiane spedirà le letterine di 60 bambini a Babbo Natale

Una giornata speciale per i piccoli alunni della Scuola elementare “Diego Vitrioli – Principe di Piemonte” che sono stati accolti giovedì alle Poste di via Miraglia di Reggio Calabria, per rinnovare una delle più belle tradizioni del Natale: l’invio della letterina a Babbo Natale.

Oltre settanta bambini delle seconde classi, accompagnati dai loro insegnanti, hanno imbucato la letterina in una speciale cassetta postale realizzata per l’occasione. Ad attenderli c’erano i “postini di Babbo Natale”, pronti ad ascoltare i desideri, i sogni e le speranze che ognuno di loro ha affidato al proprio messaggio scritto.

Ed è proprio per far scoprire ai bambini il piacere e l’importanza della scrittura manuale, anche nell’era della comunicazione veloce affidata ai social e a internet, che Poste Italiane promuove ogni anno l’iniziativa la “Posta di Babbo Natale”. Duecentocinquanta sedi in tutta Italia hanno ospitato questo particolare evento, aprendo per un giorno gli uffici postali anche all’atmosfera magica delle festività natalizie. Sono infatti centinaia di migliaia le lettere che in questo periodo dell’anno i bambini imbucano nelle cassette postali; a tutti coloro che avranno scritto il proprio indirizzo completo sulla busta, Poste risponderà, come ormai da tradizione, con una bellissima sorpresa.

L’invio della letterina alle Poste si è anche trasformato per i giovanissimi scolari in una piccola festa in cui tutti si sono esibiti in canti natalizi ed alcuni di loro hanno eseguito dei brani per chitarra ed arpa.

E la risposta di Babbo Natale non si è fatta attendere. I portalettere hanno infatti consegnato a ogni bambino una lettera contenente dei giochi pensati per stimolare la loro creatività e fantasia: adesivi disegnati da Babbo Natale “in persona” con la sua speciale calligrafia. Inoltre la lettera fornisce anche le indicazioni per scaricare l’app “L’Abbecedario di Natale” (disponibile a breve su Google Play e Apple Store), un gioco per creare disegni animati da condividere via web e sui social con amici e parenti.