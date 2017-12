700 kg di fuochi pirotecnici sequestrati, un arresto a Reggio

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, tesi, tra l’altro, a contrastare il fenomeno della commercializzazione di artifici pirotecnici, hanno tratto in arresto un uomo, in flagranza di reato, per detenzione abusiva di materiale esplodente destinato alla vendita illegale, in quanto privo della licenza commerciale e autorizzazione di polizia.

Le fiamme gialle hanno inoltre proceduto al sequestro di quasi sette quintali di fuochi d’artificio detenuti in parte all’interno di un furgone e in parte presso l’abitazione dell’arrestato.

Tra i prodotti sequestrati, erano presenti anche quelli classificati come appartenenti alla categoria f4 nonché fuochi del tutto artigianali e, quindi, particolarmente pericolosi, non riportando, in quanto del tutto “clandestini”, alcuna etichetta circa la loro pericolosità e le precauzioni da utilizzare nel maneggio.