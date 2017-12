Karate. Un dicembre ricco di soddisfazioni per l’Akc

Un mese fantastico per l’Accademia Karate Crotone che nei vari week end ha visto Tecnici ed Atleti impegnati in importantissime manifestazioni. Ultima chicca, giunta come ciliegina sulla torta, la convocazione e la partenza di Emanuel Lo Iacono, inserito dalla Commissione Attività Giovanile Federale nella speciale lista degli atleti, per partecipare al Seminario Nazionale svoltosi dal 17 al 19 dicembre presso il Centro Olimpico Federale Matteo Pellicone ad Ostia Lido.

Il 17 un altro appuntamento si è svolto per l’ultimo raduno dell’anno del Ctr a Lamezia Terme dove il maestro Vincenzo Malara ha accompagnato e diretto gli atleti Pasquale Gaetano e Francesco Sorrentino. Il 15, invece, presso il Teatro Apollo, in occasione del Gran Gala dello Sport, diretto dal Delegato Coni Daniele Paonessa e organizzato dal Coni Point di Crotone e dall’Amministrazione Comunale, sono stati premiati con un riconoscimento anche i campioni dell’Asd Accademia Karate Crotone che si sono distinti, salendo sul podio in campo nazionale ed internazionale, ovvero: Claudia Alia, Antonella Mustacchio, Gino Greco, Salvatore Cimino, Vincenzo Vutera, Raimondo Calabretta, Fabio Greco, Emanuel Lo iacono, Luigi Galea, Emanuele Genovese e la squadra del Team Master Akc.

Altro riconoscimento è andato il 16 dicembre agli atleti Simone Sicilia, Desiré Lumare, Francesco Cesario premiati dal Delegato Provinciale Fijlkam Maurizio Tripaldi per il loro contributo e sostegno. Nella prima decade del mese e precisamente dall’8 al 10, presso il Cus Cosenza si è tenuto il 1° seminario della Nazionale Universitaria, in preparazione per i mondiali di luglio in Giappone, e, hanno preso parte anche anche alcuni rappresentanti della Nazionale Giovanile, dei Gruppi Sportivi Militari ed atleti del Centro Tecnico Regionale Calabria fra cui Emanuel Lo iacono, Pasquale Gaetano e Francesco Sorrentino.

In contemporanea, presso il Centro Sportivo Esercito, Cecchignola (Roma) si è svolto il secondo impegno per il 3° Seminario Nazionale Master dove è stato chiamato con funzione di docente di Kumite il M° Rosario Stefanizzi già Componente della Commissione Nazionale Master e Responsabile del settore Agonistico dell’Akc.

Sono stati momenti importanti per la Calabria e per la nostra Accademia - ha sottolineato il M° Enzo Migliarese, Presidente dell’Akc nonché Commissario Tecnico del Karate Calabria Fijlkam - il nuovo progetto della Nazionale Universitaria, in cui la Federazione ha trovato grande intesa con una l’Università di Rende; il grande interesse per i “Master”, ovvero gli over 35 e dove tra i componenti della Commissione Nazionale figura il nostro Rosario Stefanizzi; i riconoscimenti del Coni ottenuti dai nostri atleti; le convocazioni nazionali e l’attività regionale svolta anche in questa ultima parte dell’anno, sono la testimonianza dell’impegno di tutto il movimento del karate calabrese e non posso che complimentarmi con tutto lo Staff dell’Akc, da sempre abituato ad operare con la volontà, sacrificio, disponibilità e grande passione sino a concludere e gioire di queste soddisfazioni.