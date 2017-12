Regione: approvati importanti provvedimenti su minori, edilizia e sanità

La Giunta prenatalizia riunitasi oggi e presieduta dal presidente Mario Oliverio, con l’assistenza del segretario generale Ennio Apicella, ha approvato una serie di provvedimenti in materia di bilancio e personale, infrastrutture e welfare, edilizia, artigianato.

Su proposta del presidente Oliverio l’Esecutivo ha deliberato, lo schema dell’Accordo di programma quadro tra Governo nazionale e Regioni per lo sviluppo della banda ultra larga in Calabria, in attuazione della delibera Cipe. Richiesta dal vicepresidente Antonio Viscomi è stata approvata l’autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo decentrato aziendale (cida) del personale non dirigente della Giunta regionale con riferimento alla parte economica relativa all’anno 2017.

In materia di infrastrutture, su proposta dell’assessore Roberto Musmanno, la Giunta ha deciso la proroga al 30 giugno 2018 dell’entrata in vigore della piattaforma software sismica nella sua interezza. I professionisti interessati dal provvedimento hanno dunque la facoltà di trasmettere i progetti sulla piattaforma suddetta classificandoli nella categoria “altre opere”.

L’Esecutivo ha inoltre deciso di formalizzare la delibera, sottoposta dall’assessore al sistema della logistica Francesco Russo, sul Ddl, legge quadro per l’artigianato, settore portante dell’economia della Calabria. L’atto rappresenta a tutti gli effetti il Testo Unico che consente di dare certezze al comparto che coinvolge almeno 35 mila imprese.

Su proposta dell’assessore alla pianificazione territoriale Franco Rossi è stato deliberato il regolamento edilizio “Tipo” che i Comuni possono adottare per omogeneizzare a livello regionale le prescrizioni per l’edilizia.

Infine, su proposta dall’assessore Federica Roccisano, la Giunta ha deciso l’approvazione del format di attestati per i percorsi di istruzione e formazione professionali. Licenziate anche altre due importanti delibere in materia di welfare. Una riguarda il programma del fondo relativo alle “Politiche per la famiglia” finanziato per un importo complessivo di 673mila euro finalizzati ad azioni a sostegno della natalità e genitorialità e per il contrasto del pericolo di esclusione sociale a danno di minori a rischio da adottare in sinergia con enti pubblici e privati e con le istituzioni scolastiche.

L’altra delibera approva la modifica dell’allegato unico al regolamento 17/2016 sulle procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture socio assistenziali.

“Si tratta – spiega l’assessore Roccisano - di modifiche concordate con il tavolo del welfare che recepiscono osservazioni in essere rispetto alle figure professionali e ai requisiti strutturali. Per l’adeguamento è dato termine fino al 30 giugno 2018. Inoltre questa delibera recepisce le osservazioni ricevute da parte dei Comuni e impegna la Regione ad erogare le risorse destinate alla copertura dei servizi anche per il periodo che va dall’1 luglio 2017 al 31dicembre 2017”.