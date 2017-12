Provincia Cosenza: pranzo di solidarietà con vescovo Nolè e presidente Iacucci

La Provincia di Cosenza, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Cosenza e con l’Arcidiocesi Cosenza-Bisignano, domani 22 dicembre alle 13 ha organizzato, presso l’ex sala mensa dei locali di Vaglio Lise un pranzo di solidarietà per tutti quei cittadini in difficoltà e in stato di povertà.

Insieme al Presidente Franco Iacucci e a tutti i ragazzi dell’Alberghiero, sarà presente anche il Vescovo emerito Nolè. Invitate – sebbene le porte saranno aperte a tutti – almeno 200 persone, che saranno accompagnate con diversi autobus messi a disposizione dall’Amaco.

Si parte da Piazza XV marzo e dall’Oasi Francescana. Gli studenti dell’Alberghiero si sono preparati a dovere per la bella iniziativa, organizzando anche canti speciali per i loro ospiti speciali. Così anche la Provincia: “siamo davvero entusiasti di aver contribuito ad allestire una giornata importante dal punto di vista sociale e culturale. Non è mai banale, mai scontato fare queste cose e noi, come sempre, saremo lì, con i cittadini e gli ospiti a pranzare, discutere, sorridere, socializzare” - ha affermato il Presidente Iacucci.

Molti cittadini privati e diverse attività hanno, in parte, anche finanziato l’evento. Coinvolte, tra l’altro, la Caritas e le tante Parrocchie cittadine.