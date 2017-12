La Cciaa Crotone presenta i nuovi bandi Ismea per l’agricoltura

Si è svolto nei giorni scorsi presso la Camera di commercio di Crotone il seminario “Bandi Ismea per l’insediamento di giovani in agricoltura”, organizzato dall’Ente camerale e dall’Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

L’incontro è stato aperto dal Presidente dell’Ente camerale Alfio Pugliese: “il comparto dell’agricoltura è uno dei settori trainanti l’economia del Paese e del territorio e può offrire importanti opportunità ai nostri giovani – ha affermato il Presidente.

La presentazione, in anteprima a Crotone, delle nuove misure di finanziamento offre una possibilità concreta a tanti potenziali imprenditori di essere sostenuti in una fase delicata come l’avvio di nuove attività economiche. La Camera di commercio locale, in collaborazione con le associazioni di categoria, si dice così al fianco di chi si accinge a ‘fare impresa’, soprattutto in un settore prioritario per la provincia di Crotone come l’agroalimentare.

A seguire è intervenuto l’Onorevole Franco Laratta, membro del Consiglio di Amministrazione di Ismea: “l’istituto offre un ampio ventaglio di servizi finanziari non solo alle aziende già esistenti, ma anche e soprattutto ai giovani imprenditori agricoli, destinatari di specifiche misure di aiuto approvate in ambito comunitario – ha affermato Laratta - attraverso tali servizi gli imprenditori sono sostenuti nelle principali fasi della loro vita aziendale: dall'acquisizione della base fondiaria ai progetti di sviluppo del business, di investimento e consolidamento dell'attività aziendale”.

Le numerose associazioni di categoria presenti al seminario, tra cui Cia, Coldiretti, Confagricoltura e Ara Calabria, hanno evidenziato l’esigenza del cambio generazionale in agricoltura e l’importanza dei bandi presentati al fine di favorire l’accesso al credito e promuovere l’innovazione.

Il seminario è stato chiuso dall’Onorevole Nicodemo Oliverio, componente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati che ha espresso: “il futuro è in mano ai giovani - ecco perché misure destinate loro, come quelle previste da Ismea che valorizza anche la fase di trasformazione dei prodotti agricoli, hanno un’importanza strategica per il nostro territorio e per l’intero Paese. È importante che istituzioni, associazioni di categoria e mondo imprenditoriale continuino a lavorare in sinergia al fine di garantire i processi di sviluppo necessari”.