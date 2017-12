S. Andrea. Raduno corale dei canti natalizi col maestro Cosentino

Il 23 dicembre, alle 18,00 presso la Chiesa del Sacro Cuore, nel Centro Storico di S. Andrea Apostolo dello Jonio, ritorna l’appuntamento con le arie natalizie del XVI Raduno Corale Internazionale di Canti Natalizi.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione Culturale Schola Cantorum Officium, in partnership con l’Istituto Comprensivo di Davoli, l’Occ e l'Amministrazione Comunale di S. Andrea Apostolo dello Jonio, rientra nella programmazione della Regione Calabria.

L’evento, allestito e coordinato in maniera egregia dal direttore Artistico, Christian Cosentino, prevede l’esibizione di: coro Polifonico Schola Cantorum Officium; Giulia Scarcella, Giovanni Khalifà e Claudia Messina, vincitori dell'ultima edizione del Festival Una Voce per lo Jonio; Faby, vincitrice dell’ultima edizione del Premio Mia Martini; le gemelle Chiara e Martina Scarpari, reduci dalla presenza su Rai Gulp in occasione dell’evento internazionale Jesc 2017; ed ancora, Giulia Lombardo, Graziana e Benedetta Rottura, Rosalba Proto, Domenico Papaleo, Francesca Scicchitano, Anna Crinti, Martina Marino e Cristina Raynal, protagonisti e vincitori di diversi contest musicali negli ultimi anni; tutti rigorosamente accompagnati dal vivo dall’Orchestra Giovanile Calabrese.

A condurre la serata, come sempre, l’eclettico Domenico Milani, e ci sarà la ripresa integrale dello spettacolo con la messa in onda nel periodo natalizio su Lac, Tv partner dell’evento, nella cui persona del direttore di rete Francesco Occhiuzzi, va il più sentito ringraziamento per la collaborazione e disponibilità.

La manifestazione, unica per suo genere in Calabria, ha consolidato la sua posizione tra le diverse rassegne corali natalizie organizzate in Italia, ed è molto conosciuta anche all’estero.

Il Coro Polifonico Schola Cantorum Officium, diretto dal maestro Christian Cosentino, continua nella sua opera di diffusione del canto corale con una rassegna canora che ogni anno si rinnova, capace di raccogliere centinaia di persone che ogni anno affollano S. Andrea Jonio per assistere all’evento.