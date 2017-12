Nascondeva un kg di marijuana in cucina, in arresto

Nascondeva un kg di marijuana conservata in quattro buste e che, per via della buona qualità, una volta confezionata avrebbe assicurato circa 3 mila dosi del valore di 28 mila euro; ragion per cui all’alba di stamani i Carabinieri della stazione di Cosenza Nord hanno arrestato un 28enne cosentino incensurato, accusato di spaccio di droga.

Il blitz è scattato in piena notte quando i militari sono entrati in casa del ragazzo, in viale Mancini. Lo stupefacente era ben nascosto all’interno di un magazzino, e precisamente in un vecchio mobile da cucina.

Durante il sopralluogo è stato anche rinvenuto e sequestrato del materiale per il taglio ed il confezionamento, 200 euro in contanti che erano dentro un pacchetto di sigarette, e una pistola Beretta 7.65 a salve.

Il giovane è stato trasferito presso il carcere di Cosenza.