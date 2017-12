MAC Rende: riceve donazione di 60 opere di artisti italiani

Dorazio, Guttuso, C. Accardi, Turcato, Schifano, Festa, Angeli, Mafai, Rosai, Ceroli, Franchina, Mattiacci, Tacchi, Lombardo, DePisis, Cassinari, Maccari, Cagli, Viani, Fazzini, Guttuso, Mazzacurati, Capogrossi, Annigoni,Avenali, Mazzullo, Montanarini, Ciarrocchi, A. Savelli, Tamburi, Omiccioli, Pirandello, Ciarrocchi, Corpora, F. de Pisis.

Sono sessanta le opere dei massimi artisti italiani del XX e XXI secolo che sono state donate al Museo di Arte contemporanea nel castello di Rende. Con queste donazioni la città di Rende detiene il primato nella regione nel campo dell’Arte moderna e contemporanea. Si tratta infatti dei nomi più significativi della produzione italiana, artisti eccellenti riconosciuti dalle istituzioni museali ognuno di loro ha esposto , in permanenza o in temporanee, nei primari musei internazionali e anche sul nostro territorio si potranno conoscere i primari nome dell'arte storicizzata

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, che è un indicatore eccellente, ha acquistato diverse loro opere. Accardi, Turcato, Dorazio con “il manifesto Forma 1” diventano pionieri dell'astrattismo, Turcato il principale esponente dell'astrattismo informale, Guttuso neorealista, vi sono anche i maggiori esponenti della "Scuola romana". . . . opere che rappresentano la produzione massima dell'Arte italiana. La donazione viene dalle sig.re De Angelis calabresi di origine su iniziativa di Roberto Bilotti, le opere sono:

Francesca Romana De Angelis contattata telefonicamente non nasconde la sua gioia: “Sono emozionata e molto contenta. Mio padre era di origini calabresi e non potevo non donare queste opere alla città di Rende che in Calabria ormai è una realtà eccellente in campo culturale”. Il lavoro dell’amministrazione Manna nel campo culturale sta dando i suoi frutti ed è l’assessora alla cultura Marta Petrusewicz che si dice soddisfatta per una “donazione importante. Il Museo d’arte contemporanea acquista sempre più peso e siamo pronti ad organizzare un grande evento in collaborazione con l’assessore al centro storico Domenico Ziccarelli all’arrivo di tutte le opere”.