Crotone: oltre 3 mln di per il prolungamento del lungomare cittadino

Se il cuore della città di Crotone avrà presto il suo teatro comunale “Warner Bentivegna” l'altro biglietto da visita della città, il lungomare, potrà contare su un importante intervento di prolungamento e riqualificazione.

La consequenzialità di quanto espresso dal sindaco Ugo Pugliese nel suo recente “Rapporto alla Città” nel corso dell'iniziativa “Cantiere Crotone” e l'impegno assunto in quella sede dal presidente della Regione Mario Oliverio trovano ulteriore concretezza nel finanziamento per il prolungamento di Viale Magna Grecia per 3.075.000 €, il cui decreto è pervenuto al Comune e che la Giunta Comunale, unitamente all'altro decreto riguardante il teatro, ha provveduto immediatamente ad attivare con un apposito provvedimento amministrativo.

Il progetto in questione prevede la realizzazione del tratto di lungomare che si sviluppa dal Lido S. Leonardo all'altezza del Lido Magna Grecia Sole.

Obiettivo principale del progetto è quello di utilizzare il lungomare come occasione per avviare una profonda riqualificazione e ridefinizione delle modalità di funzionamento del settore urbano sud di Crotone.

In questo senso il progetto non si limita solo al reperimento degli spazi per lo sviluppo di una “passeggiata” ma propone la costruzione di un nuovo spazio urbano.

L’intervento prevede la realizzazione della riqualificazione del tratto di strada del litorale sud di Crotone più importante dal punto di vista del paesaggio e turistico e prevede la realizzazione della passeggiata pedonale a mare, con aree e spazi verdi, pista ciclabile, parcheggi, viabilità in sicurezza, illuminazione a risparmio energetico ed arredo urbano.