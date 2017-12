Musica: Roy Paci darà il benvenuto al 2018 a Crotone

È Roy Paci, la guest star che darà il benvenuto al nuovo anno a Crotone. Il grande artista con gli Aretuska, prima della sua partecipazione a Sanremo tra i big in gara, sarà a Crotone sul lungomare cittadino per augurare buon 2018 ai crotonesi ed a quanti vorranno dalle 23.00 aspettare il nuovo anno in piazza.

Con lui tanta musica con Radio 105 e la special guest Martin Klein. Tre maxi discoteche all'aperto con i più famosi dj calabresi.

L'evento è stato presentato questa mattina nella Sala Consiliare dall'Assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile e dall'Assessore allo Spettacolo e Turismo Giuseppe Frisenda che hanno allestito un cartellone di eventi natalizi che sta riscuotendo una grandissima partecipazione popolare e che accompagnerà le festività dei crotonesi fino all'Epifania.

Non poteva mancare, dopo il positivo esordio dello scorso anno, con oltre diecimila persone sul lungomare cittadino, un grande evento per augurare buon 2018 a Crotone ma anche alla Calabria in considerazione che si prevedono tanti arrivi anche da fuori città.

Il Capodanno a Crotone parte con il botto. E che botto considerato che Roy Paci è uno dei più grandi artisti italiani apprezzato a livello internazionale. Trombettista, compositore ed arrangiatore. Basterebbe citare la sua “Toda joia toda beleza” che ha fatto il giro del mondo, ma sono tanti i successi dell'artista fresco dell'investitura al prossimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Con lui gli Aretuska, il gruppo musicale di orientamento ska/jazz composto da musicisti con diverse ed apprezzate esperienze musicali.

Una novità assoluta del Capodanno promosso dall'amministrazione Pugliese è il countdown, il conto alla rovescia verso il nuovo anno, che si aspetterà in piazza sul lungomare cittadino, appositamente trasformato in una mega discoteca all'aperto.

Dalle 23.00 tre grandi palchi posti alla Lega Navale, su via Cristoforo Colombo e in Piazza Berlinguer ospiteranno i più grandi dj calabresi: Cesko, Daniel Chord, Pasquale Piccolo, Manuel Innaro, Fabio Fabbiano, Francesco Sestito, Francesco Palombi, Frankye, Giampiero Leto, Tony B e ci si potrà aspettare la mezzanotte con la grande musica fino ai tradizionali fuochi artificiali che illumineranno la notte dell'ultimo dell'anno.

Ancora una grande sorpresa per la città sarà la presenza di Radio 105 e della special guest Martin Klein. Attraverso il network nazionale la festa crotonese si proietterà in tutto il paese.

“Questo è un capodanno da grande città. Dopo la positiva esperienza della scorso anno con migliaia di persone in piazza, un grande artista come Roy Paci e tanta, tanta musica di altissimo livello per augurare buon 2018 ai crotonesi. Crotone sta diventando una piazza autorevole anche per lo spettacolo. Abbiamo avuto tanti nomi importanti nel corso di questo anno, artisti di fama internazionale che sono stati ospiti della città. Chiudiamo l'anno in bellezza con uno dei più famosi artisti del panorama dello spettacolo italiano” ha detto l'assessore allo Spettacolo e Turismo Giuseppe Frisenda.

“Nell'iniziativa sono coinvolti anche gli esercenti del lungomare le cui attività resteranno aperte durante la notte per offrire la tradizionale ospitalità a chi vivrà il capodanno crotonese. Abbiamo allestito un cartellone natalizio che tenesse conto anche della valorizzazione del nostro tessuto commerciale fatto di qualità e di ospitalità” ha detto l'assessore alle Attività Produttive Sabrina Gentile.