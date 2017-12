Viabilità: da manovra finanziaria 300 mln per le città metropolitane

“Importanti ed imprescindibili risorse sono state previste da un emendamento alla manovra finanziaria già approvato in commissione Bilancio alla Camera dei Deputati per la manutenzione stradale di Provincie e Città Metropolitane”. Queste le parole di Antonino Castorina, Consigliere Metropolitano delegato al Bilancio dell'Amministrazione Giuseppe Falcomatà.

“La manovra finanziaria – procede il delegato - prevede 120 milioni di euro nel 2018, che diventeranno 300 milioni dal 2019 al 2023, che arrivano dal Fondo investimenti da operare nel settore della viabilità. La Commissione Bilancio della Camera, per tutta la giornata del 18 e del 19 dicembre, è stata alle prese con gli emendamenti alla legge di Stabilità 2018 rispondendo in modo concreto alle varie esigenze che provengono dai territori. Dal governo nazionale e dal Parlamento - conclude Castorina - il nostro territorio si aspetta azioni e risorse concrete per il Mezzogiorno e per le città Metropolitane che devono poter essere messe nelle condizioni di risolvere le criticità in territori così vasti”.