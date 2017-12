Aiello Calabro, Pro Loco: programma ricco di eventi

In collaborazione con l’amministrazione comunale di Aiello Calabro e grazie al supporto dei soci e dei volontari, la Pro loco del presidente Marco Cino ha organizzato un cartellone di eventi natalizi ricco di musica, cultura e divertimento.

“Con molti sacrifici, anche personali, ma con altrettanta voglia di coinvolgere il paese ed i cittadini, abbiamo pensato di strutturare un programma in grado di coinvolgere davvero tutti”, ha avuto modo di dire il presidente Cino a riguardo. Il cartellone, in verità, ha avuto inizio lunedì scorso con una prima visita di auguri alle scuole, medie ed elementari, del paese. Spazio poi al teatro con lo spettacolo “Re Giangiurgolo e le arance d’oro” ed all’iniziativa Telethon “Scegli di essere presente con il cuore”.

Poi altro concerto con gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Aiello; mentre giovedì in arrivo Babbo Natale con lo spettacolo rivolto proprio agli alunni. “Puntiamo, come ogni anno, molto sulla tombolata del 25 dicembre alle ore 21 e sulla “fochera” del giorno prima, alle 22”, hanno detto dalla Pro Loco.

Il 26 dicembre invece al via la 4 edizione “Natale in borgo” con cullurielli, vino ed il tributo a Rino Gaetano, il 30 altro spettacolo al teatro con “Pinocchio” e la notte di Capodanno tutti in piazza con il concerto di “Francesco Gullo e i Verso sud meridian tour”. Nell’anno nuovo, il 1 gennaio tombolata al teatro comunale ed il 5 gennaio, in piazza Plebiscito, un bus che attraverserà il territorio per osservare le bellezze dei luoghi. “Ovviamente non ci fermiamo qui: la Pro loco per tutto l’anno è in pieno fermento per apportare, sempre, il proprio contributo alla comunità”.