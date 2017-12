UDI Catanzaro invita al #MeToo: dibattito sul movimento delle “silence breakers”

UDI Catanzaro, insieme al Centro antiviolenza e casa rifugio Mondo Rosa ed al Centro Calabrese di Solidarietà, presenta #MeToo: Un dibattito sul movimento globale delle donne che hanno rotto il silenzio per denunciare la violenza. L’incontro si terrà il 27 dicembre 2017 alle 16:30, nel Centro Polivalente (Via Fontana Vecchia, Catanzaro).

Conosciute anche come "the silence breakers", alcune donne oltreoceano hanno dato il via a quella che è diventata un'ondata mondiale travolgente, contrassegnata dall' hashtag #metoo (anch'io), partita dopo le prime denunce di molestie sessuali contro il produttore di Hollywood, Harvey Weinstein. La forza simbolica del movimento è tale che la rivista TIME lo ha scelto come person of the year, la persona dell'anno, 2017.

In tutto il mondo la voce di queste donne echeggia e provoca cambiamenti e reazioni diverse. Nell'incontro parleremo dell'importanza, nel mondo ed in Italia, di questo movimento e di quanto conti (e quanto costi) la presa di parola delle donne.

A discutere con noi: Ida Dominijanni, giornalista e filosofa; Romina Ranieri, psicologa del Centro Antiviolenza Casa Rifugio Mondo Rosa; Giovanna Vingelli, sociologa del Centro di Women's Studies Milly Villa (Unical). Modera Glória Paiva, giornalista e traduttrice, di UDI Catanzaro.