Lavoro: due imprenditori nel mirino dei carabinieri a Cirò Marina

In questi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone hanno eseguito una serie di servizi mirati al controllo delle aziende ubicate nell’area cirotana. I militari hanno proceduto all’arresto di un imprenditore, 45enne, per il reato di furto aggravato di energia elettrica, in quanto aveva realizzato un bypass tale da alimentare la propria azienda, direttamente con la rete pubblica.

Nel medesimo contesto operativo, è stato denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, un altro imprenditore 50enne, per aver impiegato cittadini extracomunitari, privi di permesso di soggiorno, per lavoro subordinato “in nero”. In particolare il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Crotone, ha individuato tre lavoratori “in nero” ed adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, contestando tre maxi-sanzioni amministrative per un totale di 10.000 euro e recuperando contributi previdenziali ed assistenziali per un importo di 1.000 euro.