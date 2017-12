Pd Crotone, Conferenza dei Sindaci sulle problematiche del territorio

Si è tenuta nella giornata di martedì 19 dicembre, presso la Federazione Provinciale a Crotone, la Conferenza dei Sindaci del Partito Democratico convocata da Gino Murgi, segretario del Pd, Federazione di Crotone. “In un clima di straordinaria serenità ma soprattutto costruttivo, propositivo e mai polemico. – si legge in una nota stampa di Gino Murgi –

Un incontro proficuo, richiesto da tutti i Sindaci, per tracciare una linea politica sulle problematiche che attanagliano il nostro territorio. Tra i numerosi temi trattati ci si è soffermati su più punti, nello specifico sanità e viabilità. Si è cercato, nel corso di questo primo incontro, di avviare una strategia comune per far fronte all’emergenza che potrebbe causare la perdita di alcune postazioni di guardia medica, specie nelle aree interne in cui è in atto da molto tempo un eccessivo spopolamento che bisogna arginare, per primo tutelando il mantenimento dei servizi essenziali. Si è poi discusso di un’altra emergenza, che riguarda la viabilità provinciale ed interpoderale, sempre più causa di un isolamento e di disservizi per lavoratori ed abitanti.

A tal proposito però - continua Murgi - un plauso non può che andare al Governo Nazionale, in quanto nel corso della riunione abbiamo potuto apprendere la notizia del provvedimento che inserisce ben 120 mln di euro per le strade provinciali nel 2018. Inoltre, si è rivolto l’invito al Presidente della Regione Mario Oliverio, che tra mille difficoltà sta portando la Calabria verso una normalità attesa da tempo e sta consegnando ai territori una programmazione sui grandi temi, a continuare ad intensificare il suo impegno ed il suo sostegno verso il nostro territorio.

Infine, all’unanimità, i Sindaci hanno manifestato ancora forte preoccupazione riguardo la notizia apparsa in merito alla situazione dell’ente Provincia. Specie dopo aver appreso che non avanza crediti dalla Regione come precedentemente annunciato proprio dalla amministrazione stessa.

Non posso che esprimere soddisfazione - conclude il segretario del Partito democratico di Crotone - per l’esito dell’incontro, ancora una volta i Sindaci hanno dimostrato unità d’intenti e compattezza riguardo i problemi affrontati.

In questa fase politica c’è bisogno del coinvolgimento di tutti, emerge la volontà e la necessità di essere parte attiva delle scelte politiche ed amministrative che riguardano il territorio. Ed occorre arginare il “gossip politico mediatico”, quotidianamente smentito ma sempre alla ricerca di alimentare possibili distrazioni da una realtà che finalmente parla chiaro. L’unico interesse del Partito Democratico sono i problemi del territorio crotonese, di come affrontarli e di come programmare il suo futuro.”