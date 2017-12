Pallavolo, Serie C: Bisignano sconfitto nel turno infrasettimanale

Perde nuovamente la squadra bisignanese, che è stata sconfitta dal Montalto per 3-0 nel turno infrasettimanale di Serie C. Questa è la terza sconfitta consecutiva per il gruppo di Amodio, ancora rimaneggiato e con il fiato corto davanti al proprio pubblico. Una gara giocata a ritmi bassi da entrambe le squadre con un grande rimpianto per i biancoblu: quello di non aver approfittato dei vantaggi accumulati nei parziali. Nel primo set la gara è stata inizialmente più equilibrata, ma il Montalto ha avuto il merito di aver lentamente allungato sino al 25-17 in proprio favore.

Al cambio campo, hanno iniziato bene gli ospiti, ma i locali hanno avuto il merito di non perdere la grinta arrivando addirittura a un vantaggio di cinque punti: in quel momento, probabilmente, è subentrato il calo mentale che ha portato il Bisignano a essere sconfitto per 25-21. Terzo set e inizio sprint dei cratensi, giunti al 7-1 e rimontati però sino all’8-8. Da lì in poi, stanchezza mentale e poca concretezza hanno caratterizzato la gara del Bisignano, permettendo al Montalto di chiudere sul 25-22.

I tre punti vanno agli ospiti, che chiudono il girone d’andata vincendo il derby. La Volley Bisignano ora si concentrerà sulle attività natalizie e sul lavoro da svolgere nel prossimo 2018. Intanto, il presidente, la dirigenza, i pallavolisti e tutti i componenti della società augurano a tutti un felice e sereno Natale.